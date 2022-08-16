Москва, 16 августа, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 5 октября 2022 года планирует начать рассмотрение иска религиозной организации «Подворье Патриарха Московского и Всея Руси храмов в Зарядье, что в Китай-городе Москвы» Московского патриархата Русской православной церкви. Истец требует признать за ним права на два самовольно построенных здания на улице Варварка, которые имеют религиозное назначение, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на материалы суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск был подан к департаменту городского имущества Москвы в начале июня 2022 года. Речь идёт о правах на нежилые административно-хозяйственные строения религиозного назначения — здание для осуществления богослужебной деятельности общей площадью 134,7 кв. м на улице Варварка, 8А, строение 1 Б/Н и здание для осуществления богослужебной деятельности общей площадью 322,5 кв. м по тому же адресу, но строение 2 Б/Н. В материалах дела уточняется, что оба объекта возведены самовольно. В свете этого истец заявил ходатайство о проведении судебной экспертизы, которая должна подтвердить, что объекты построены без нарушения градостроительных и строительных, противопожарных норм и правил, а также не представляют угрозу жизни и здоровья граждан. Если экспертиза подтвердит данный факт, постройки можно будет легализовать.

Экспертиза продлится до октября 2022 года. Экспертов обязали составить заключение «с учётом натурного осмотра объекта».

Напомним, в последние пару лет религиозные организации Русской православной церкви ведут активную судебную работу по легализации самовольных построек и закреплению прав на них. Например, в апреле 2022 года были признаны права собственности прихода храма Святителя Григория Неокесарийского на здание часовни-самостроя.