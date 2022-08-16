Новосибирск, 16 августа 2022, 11:24 — REGNUM В Новосибирской области по данным на 16 августа в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализирован 531 пациент, в том числе 65 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
За прошедшие сутки было выявлено 192 новых носителя коронавируса. За это же время 29 человек выписаны с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано, в реанимации находятся 32 человека, на ИВЛ — восемь пациентов.
Всего в регионе выявлено 264 036 случаев заражения коронавирусом, в том числе — у 39 376 детей; 256 095 пациентов выписаны; умер 5701 человек.
Отметим, что на сегодняшний день на территории региона сделано 4 969 557 тестов на коронавирус.