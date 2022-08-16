Новосибирск, , 11:24 — REGNUM В Новосибирской области по данным на 16 августа в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализирован 531 пациент, в том числе 65 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 192 новых носителя коронавируса. За это же время 29 человек выписаны с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано, в реанимации находятся 32 человека, на ИВЛ — восемь пациентов.

Всего в регионе выявлено 264 036 случаев заражения коронавирусом, в том числе — у 39 376 детей; 256 095 пациентов выписаны; умер 5701 человек.

Отметим, что на сегодняшний день на территории региона сделано 4 969 557 тестов на коронавирус.