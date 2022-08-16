Краснодар, , 11:20 — REGNUM В Краснодарском крае начался сбор урожая винограда. Об этом 16 августа в своём телеграм-канале написал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Виноград Admkrai.krasnodar.ru

«Надеюсь, что погода не подведёт и аграриям удастся получить урожай не ниже, чем в прошлом году. Планируем собрать порядка 225 тысяч тонн хорошей, качественной ягоды. Особенно приятно, что сегодня практически все саженцы — отечественной селекции», — поделился планами Кондратьев.

Богатый урожай планируется собрать в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Темрюкском и Крымском районах, где виноградники заложены на площади 29 тысяч гектаров.