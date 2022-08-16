Санкт-Петербург, 16 августа, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге приостановился рост суточных случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

За истекшие сутки в Северной столице выявили 3776 случаев заболевания COVID-19, что на шесть случаев меньше, чем сутками ранее. В городе уже третьи сутки подряд заражаемость остается в пределах 3760 — 3780 случаев.

Жертвами вируса за минувшие сутки стали в Петербурге 11 пациентов. Это ровно столько же, сколько и в предыдущие сутки. Здесь также отмечается стабильность.

Победили вирус за сутки 2970 человек. Здесь отметился резкий рост. Прирост за сутки составил 1248 выздоровевших.

С момента обнаружения первого случая заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге выявили 1 596 611 таких случаев. От ковида, как основной причины, скончался 34 481 больной, а вылечились 1 533 018 человек.