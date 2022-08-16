Бухарест, , 11:18 — REGNUM За последние несколько лет государственный долг Румынии увеличился на сотни пунктов и в настоящее время превысил 50% валового внутреннего продукта. Об этом 16 августа со ссылкой на официальное заявление депутата Европарламента, лидера румынской «Партии народного движения» (PMP) Эуджена Томака сообщает бухарестский информационный портал News.ro.

«Только в 2022-м году наше правительство заняло [у Еврокомиссии] более 7,5 млрд. евро, всего же сумма подобных займов превысила 35 млрд. евро, — отметил, в частности, он. — Румынии необходимо выбраться из «долговой ямы» и всерьез заняться развитием собственной экономики». При этом Томак призвал румынского министра финансов Адриана Качу уйти в отставку. «В противном случае мы будем платить астрономические суммы по кредитам» — сказал он.

Согласно официальной информации, правительство Румынии планирует обратиться к Европейской комиссии с просьбой выделить дополнительные займы.

В конце 80-х годов Румыния впервые в мировой истории полностью выплатила свой госдолг.