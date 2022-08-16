Пенза, , 11:17 — REGNUM В Пензенской области за минувшие сутки подтвердили 162 случая заражения коронавирусом. Соответствующие данные приводит 16 августа общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего по области зарегистрировано 190 435 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели за время пандемии 182 850 человек, из них за сутки выписали 36 пациентов.

В ковид-стационары 15 августа госпитализировали 34 человека.

От последствий заражения коронавирусом всего скончались 6018 человек, за сутки умерли два пациента.

ИА REGNUM ранее сообщало, клинические исследования препарата от COVID-19 «Мир-19» для амбулаторного применения завершились, в конце августа он может выйти на рынок.

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