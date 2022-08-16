Пенза, 16 августа, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувшие сутки подтвердили 162 случая заражения коронавирусом. Соответствующие данные приводит 16 августа общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего по области зарегистрировано 190 435 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели за время пандемии 182 850 человек, из них за сутки выписали 36 пациентов.

В ковид-стационары 15 августа госпитализировали 34 человека.

От последствий заражения коронавирусом всего скончались 6018 человек, за сутки умерли два пациента.

ИА REGNUM ранее сообщало, клинические исследования препарата от COVID-19 «Мир-19» для амбулаторного применения завершились, в конце августа он может выйти на рынок.

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