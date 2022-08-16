Пермь, 16 августа, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, 15 августа, в ковидные отделения потупили 62 пациента. Днём ранее госпитализировали 10 человек с коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в регионе выявили 252 заражения коронавирусом. Среди зараженных 75 жителей старше 60 лет, которые входят в группу риска. Общее число выявленных заражений достигло 378 253.

Новые случаи отмечены в 16 муниципальных образованиях: в Перми, Березниках, Кизеле, в Чусовском, Пермском, Кунгурском, Нытвенском, Чернушинском, Краснокамском, Октябрьском, Сивинском, Суксунском, Горнозаводском, Соликамском, Березовском и Карагайском округах.

В краевом минздраве акцентируют внимание на том, что стабилизация ситуации с заболеваемостью зависит от коллективного иммунитета. Сейчас в наличии имеется 304 623 комплект вакцин от COVID-19.