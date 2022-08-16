Вашингтон, 16 августа 2022, 11:17 — REGNUM Популярная исполнительница Megan Thee Stallion (Меган Джовон Рут Пит) выпустила видео на песню Her. Об этом сообщил портал Complex 16 августа.
По сюжету ролика, артистка создаёт собственных клонов, с некоторыми из которых устраивает настоящий бой. Режиссёром клипа, выполненного в стиле нуар, выступил Колин Тилли, ранее снявший для Megan Thee Stallion видео на треки WAP, Don’t Stop, Body и другие работы.
Ранее Megan Thee Stallion рассказала, что заплатила Future $250 тыс. за участие в треке. Впоследствии их совместная композиция Pressurelicious попала на альбом исполнительницы под названием Traumazine.
Читайте ранее в этом сюжете: Рэперу A$AP Rocky предъявили обвинение в уголовном преступлении