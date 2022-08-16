Вашингтон, 16 августа, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Популярная исполнительница Megan Thee Stallion (Меган Джовон Рут Пит) выпустила видео на песню Her. Об этом сообщил портал Complex 16 августа.

Цитата из клипа Her Megan Thee Stallion

По сюжету ролика, артистка создаёт собственных клонов, с некоторыми из которых устраивает настоящий бой. Режиссёром клипа, выполненного в стиле нуар, выступил Колин Тилли, ранее снявший для Megan Thee Stallion видео на треки WAP, Don’t Stop, Body и другие работы.

Ранее Megan Thee Stallion рассказала, что заплатила Future $250 тыс. за участие в треке. Впоследствии их совместная композиция Pressurelicious попала на альбом исполнительницы под названием Traumazine.