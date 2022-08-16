Кемерово, 16 августа, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Кемеровской области в работу запускают первый проходческий комбайн совместного производства с Донецкой Народной Республикой. Первый импортозамещающий проходческий комбайн будет работать на шахте имени С. Д. Тихова, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Правительство Кемеровской области Проходческий комбайн

«Это реальный результат соглашения о сотрудничестве между машиностроителями Донбасса и Кузбасса, которое было подписано в июне этого года на XXV Петербургском международном экономическом форуме, — прокомментировал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. — Это большой шаг вперед в импортозамещении».

Отметим, что над горной техникой работали машиностроители Ясиноватского машиностроительного завода (Донецкая Народная Республика), Кузбасского электромашиностроительного завода (город Кемерово) и компании «Ильма» (город Томск).