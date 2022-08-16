16 августа 2022 | Время чтения 7 мин

Для преодоления кризиса возник шквал международных политических инициатив, в том числе со стороны Франции и Германии, но эксперты считают, что они не будут эффективными без крупных денежных вливаний.

Александр Белов, , 12:31 — REGNUM Шесть месяцев боевых действий между Россией и Украиной — двумя сельскохозяйственными гигантами — ввергли и без того расшатанную глобальную продовольственную систему в полномасштабную катастрофу, из-за чего миллионы людей оказались на грани голодной смерти.

Винсент ван Гог. Едоки картофеля. 1885

Вооруженный конфликт обострил и без того непростую ситуацию, уже вызванную изменением климата, резким ростом стоимости жизни и повышением цен на удобрения, в результате чего складывается самый острый глобальный продовольственный кризис за последние десятилетия. И заключенного при посредничестве ООН соглашения об обеспечении вывоза зерна через Черное море может оказаться недостаточно, чтобы облегчить жизнь миллионам людей, которые с трудом находят пропитание в Африке, Азии и на Ближнем Востоке, пишет Эдди Уакс в статье, вышедшей 15 августа в европейской версии издания Politico.

«Я работаю в этом секторе уже более 15 лет, и для меня это худший кризис, который мы когда-либо видели», — сказала Карин Смоллер, исполнительный директор Shamba Centre, аналитического центра, работающего над искоренением мирового голода.

Гуманитарные агентства изо всех сил пытаются подготовиться к еще более острой ситуации с продовольствием, по мере того как они сталкиваются с ежегодным дефицитом в размере €14 млрд в расходах на продовольственную безопасность, согласно отчету за 2020 год аналитического центра Ceres 2030. Проведение спецоперации России в житнице Европы серьезно потрясло мировые продовольственные рынки, вынудив гуманитарные организации урезать продовольственные пайки в таких странах, как Йемен. Тридцать шесть стран получают от Украины и России более половины импорта пшеницы.

Специальная кризисная группа ООН осуществляет мониторинг более чем 60 стран, которые с трудом оплачивают импорт продовольствия. Дополнительное давление на испытывающие нехватку денежных средств развивающиеся страны оказывают и высокие цены на энергоносители, и нестабильность на рынках продовольствия.

Уборка пшеницы в полях Александр Погожев © ИА REGNUM

По мере того, как во всем мире голодает все больше людей, цель ООН по искоренению голода к концу десятилетия выглядит более далекой, чем когда-либо. Засухой охвачен Африканский Рог, в результате чего в течение следующих шести месяцев с нехваткой продовольствия столкнутся около 26 млн человек в Кении, Эфиопии и Сомали. Уже уничтожено более 7 млн голов домашнего скота. В целом по Восточной Африке около 50 млн человек сталкиваются с острой нехваткой продовольствия.

«Абсолютно предотвратимый голод угрожает региону Африканского Рога. Это мегакризис, о котором никто не говорит», —написал в Twitter Ян Эгеланн, генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев.

В Ливане, который также является крупным импортером российской и украинской пшеницы, реальная инфляция продовольственных цен составляет 122%. По данным Всемирного банка, внутренняя инфляция цен на продукты питания высока почти во всех странах с низким и средним уровнем дохода.

Это означает, что людям трудно позволить себе еду даже в местах, где дефицита нет. Люди платят больше за предметы первой необходимости повсюду, от Перу до Бурунди. По данным Всемирной продовольственной программы, на фоне нынешнего продовольственного кризиса с голодом может столкнуться рекордное число человек — 49 млн в 46 странах. Наиболее пострадавшими странами являются Эфиопия, Нигерия, Южный Судан, Афганистан, Сомали и Йемен, где голод и смерть угрожают 750 тыс. человек — из них 400 тыс. только в эфиопском регионе Тыграй, где продолжается гражданская война.

Из-за низких валютных резервов власти Шри-Ланки при импорте продовольствия столкнулись с большими трудностями. Свергнутое недавно правительство стремилось разрешить кризис платежного баланса, запретив импорт удобрений, что в сочетании с полным запретом на их использование привело к уничтожению половины урожая риса в стране.

«Внутреннее производство продуктов питания резко сократилось за последний год, нехватка топлива крайне осложнила производство, переработку, транспортировку и розничную продажу, а импорт продуктов питания и топлива стал непомерно дорогим», — сказал Шалмали Гуттал, исполнительный директор аналитического центра Focus on Global South.

Несколько облегчить ситуацию на рынках помогло соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН о возобновлении экспорта продовольствия из украинских портов на Черном море. Цены на пшеницу упали в период с июня по июль на 14,5%, чему способствовала перспектива экспорта около 20 млн тонн зерна, запертого в украинских элеваторах.

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Но поначалу процесс шел очень сложно. Сразу же после подписания соглашения Россия нанесла ракетный удар по порту Одессы, а Украина, хотя и надеется оказать столь необходимую финансовую помощь своим фермерам, говорит, что такое развитие событий «маловероятно».

С тех пор воспользовались предоставленным морским коридором в основном те корабли — около дюжины, — которые оказались заблокированными на Украине с начала конфликта. Кроме того, по-прежнему не решены огромные проблемы, заключающиеся в том, чтобы обеспечить прибытие кораблей, в том числе кораблей, зафрахтованных ООН, с продовольственной помощью.

Даже если Украина и Россия станут экспортировать на полную мощность, эксперты опасаются, что сделка может быть легко аннулирована. Представители международных организаций, занимающихся борьбой с голодом, особого оптимизма также не испытывают.

«Пока не ясно, сможет ли Украина действительно экспортировать все, что необходимо срочно экспортировать», — сказал Доминик Циллер, вице-президент Международного фонда сельскохозяйственного развития (IFAD), входящего в структуру ООН.

«Мы по-прежнему опасаемся, что нынешняя нехватка основных продуктов питания может спровоцировать потрясения на товарных рынках и снова привести к скачкам цен, что больше всего ударит по беднейшим слоям населения в сельских районах», — сказал он.

Более того, во многих частях мира наблюдаются экстремальные погодные явления, отчасти из-за изменения климата. Экстремальная жара в Южной Азии и США, засуха в значительной части Европы, Восточной Африки и Китая, а также наводнения в Корее привели к гибели большого количества сельскохозяйственных культур, что привело к росту цен на продукты питания.

«Я бы заметила, что в целом мировые запасы зерновых и масличных культур ограничены, и это часть причины инфляции продовольственных цен», — подчеркнула Робинн Андерсон, представляющая сельскохозяйственную отрасль в Комитете ООН по всемирной продовольственной безопасности.

В 2022 году впервые за четыре года ожидается снижение объемов урожая пшеницы.

«Нам нужно, чтобы сельское хозяйство работало на полную мощность на всех континентах все время, потому что изменение климата всегда будет означать, что кто-то голодает», — заявила она.

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Производство сельхозпродукции дорожает и в связи со скачком цен на удобрения. Один представитель ООН предупредил, что кризис является «значительным» и угрожает продлить голод, если фермеры по всему миру будут меньше использовать химикаты, повышающие урожайность, ради сохранения своей прибыли. Цена на удобрения была высокой еще до того, как Россия начала операцию на Украине, но из-за зависимости отрасли от природного газа, цены на который также резко возросли после начала конфликта, удобрения подорожали еще сильнее.

«Скачки цен на удобрения и опасения по поводу их доступности ставят под сомнения будущие урожаи и, таким образом, рискуют удерживать цены на продовольствие высокими в течение более длительного периода», — отмечает аналитический центр IFPRI.

Для преодоления кризиса возник шквал международных политических инициатив, в том числе со стороны Франции и Германии, но эксперты считают, что они не будут эффективными без крупных денежных вливаний.

«Это все действительно хорошие инициативы. Неясно, найдутся ли на них дополнительные деньги», — подчеркнул Смоллер из Shamba Centre.

В этом году Всемирная продовольственная программа собрала $8 млрд пожертвований, но в общей сложности нужно $22 млрд.

Если поступят деньги, экстренная помощь может помочь предотвратить самые разрушительные последствия голода в этом году, но эксперты говорят, что миру нужны системные изменения.

«Когда возникает кризис, всегда есть большая готовность оказать экстренную помощь, которая не обеспечит устойчивого развития, но предотвратит гибель людей», — сказал Зиллер из IFAD.

«Когда речь идет о создании устойчивости, о финансировании долгосрочного развития, мобилизовать средства сложнее», — заключил он.