Курск, 16 августа, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Аэропорт Курска останется закрытым для гражданских самолётов до 23 августа, сообщила 16 августа пресс-служба Росавиации.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен в очередной раз. Временно закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Остальные аэропорты на территории РФ работают в обычном режиме.