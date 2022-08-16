Казань, 16 августа, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Татарии за прошедшие сутки в ковид-стационары госпитализировали 64 пациента. Коронавирус выявили у 97 человек, накануне заболели 94 жителя, сообщает 16 августа общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в Татарии зарегистрировано 154 986 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 150 573 пациента, скончались 1998 человек. За сутки выписали семь пациентов, умерших от COVID-19 нет.

Как передавало ИА REGNUM, несмотря на ранее принятое решение о приостановлении ограничительных мер, глава Татарии Рустам Минниханов рекомендовал в трудовых коллективах ввести масочный режим. Жителям региона также следует активизироваться с вакцинацией и не ждать, чтобы эпидемиологическая ситуация не стала еще более напряженной.

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