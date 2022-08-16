Черкесск, 16 августа, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии задержан вооруженный грабитель. При задержании он совершил вооруженное нападение на полицейских. Злоумышленник оказал сопротивление оперативникам, применив газовый баллончик и травматический пистолет, сообщили 16 августа в пресс-службе регионального управления МВД.

LeoFra Грабитель

Ранее в республике были возбуждены уголовные дела по фактам краж из домовладений жителей города Черкесска. С 2016 года было совершено 19 краж и два покушения на ограбление. Общая сумма ущерба составила более 8 млн 300 тыс. рублей.

При совершении попытки еще одного ограбления подозреваемый был задержан. Доставленный в отдел полиции, он дал признательные показания. Как выяснилось, злоумышленник — 45-летний житель Малокарачаевского района — периодически приезжал в Черкесск навестить детей, проживающих вместе с бывшей женой. Ночью он выходил на промысел. Отжимая инструментами оконные рамы, он проникал в жилища горожан и похищал все ценное, что попадалось под руку — компьютерную технику, шубы, деньги.

«Задержанного доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. У подозреваемого изъяли предполагаемые орудия преступлений: маску, перчатки, нож, приспособление для отжатия окон, отпугиватель для собак, и уже упомянутые газовый баллончик и травматический пистолет», — говорится в сообщении МВД.

Долгое время вора не могли задержать. Для раскрытия преступления даже пришлось создать группу в одном из мессенджеров, в которую вошли активные жители района. Они и помогли оперативникам. По решению руководства полицейских наградят за раскрытие сложного преступления.