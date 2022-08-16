Бухарест, , 11:12 — REGNUM Власти столицы Румынии Бухареста объявили о намерении провести ряд реформ в системе городского подземного транспорта. Об этом 16 августа сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Как отметили в государственной компании «Metrorex», в ближайшее время столичный метрополитен введет в эксплуатацию до 40 новых составов. Кроме того, представители примарии (мэрии) Бухареста гарантировали проведение ремонта ряда станций. При этом бухарестский мэр отказывается от каких-либо комментариев на эту тему.

Напомним, в течение последних двух недель метро Бухареста работает с перебоями. По предварительным данным, это связано с невыполнением субподрядчиками своих обязательств по техническому обеспечению структуры, являющейся одной из самых крупных в Восточной Европе.