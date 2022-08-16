Москва, , 11:12 — REGNUM На данный момент киевский режим пока скрывает реальные цифры потерь украинских военнослужащих и сил т. н. теробороны, однако со временем эти данные станут достоянием общественности. Об этом 16 августа заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время открытия Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

Сергей Шойгу Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил Шойгу, операции военных Украины планируются в Вашингтоне и Лондоне, координаты целей для нанесения ударов предоставляют Киеву разведки стран Запада, а ввод этих данных в системы оружия производится под контролем западных специалистов.

Также глава Минобороны РФ уточнил, что Украина рассматривается западными странами в боевых действиях, как поставщик живой силы, рассматриваемой Западом как расходный материал.

«Это объясняется огромными потерями личного состава ВСУ и формировании территориальной обороны Украины. Пока реальные цифры погибших военнослужащих и так называемых сил территориальной обороны скрываются киевским руководством, однако со временем они станут достоянием общественности», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военнослужащим Вооружённых сил (ВС) РФ на Украине противостоят объединенные силы западных стран, управляющие киевским режимом в гибридной войне против России.