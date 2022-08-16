София, , 11:11 — REGNUM К тушению масштабных пожаров, охвативших леса, поля и горы в южных регионах Болгарии привлечены элитные подразделения болгарской армии. Об этом 16 августа сообщает софийская газета «Факты».

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в Минобороны Болгарии, в ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы части военно-воздушных сил и сухопутных войск. Общая численность военнослужащих, принимающих участие в акции, не разглашается.

Согласно официальной информации, из-за сильнейших возгораний в Хасковской области на границе с Грецией и Турцией уничтожены тысячи гектаров насаждений. В соседней Кырджалийской области огонь подобрался к историческим памятникам и жилым домам. В ряде районов объявлен режим чрезвычайной ситуации.