Кабул, , 11:10 — REGNUM Хайбатулла Ализи, последний начальник штаба Афганской национальной армии, отверг заявление беглого президента страны Ашрафа Гани о развале армии перед его бегством из Кабула, заявив, что отъезд Гани вызвал «крушение системы и вакуум власти» в стране. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он охарактеризовал возвращение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как «результат постыдной сделки коррумпированных политиков во главе с Ашрафом Гани».

Читайте также: Ашраф Гани оправдал своё бегство из Афганистана

В своём недавнем интервью CNN Ашраф Гани сказал, что был вынужден бежать из Кабула после того, как афганские силы безопасности рухнули, а высокопоставленные военные, включая тогдашнего министра обороны, покинули столицу Афганистана раньше него.

Генерал Ализи направил письмо в Afghanistan International, в котором написал, что «трагедия падения афганской системы имела политические, а не военные факторы». Он обвинил Гани в «некомпетентности и монополизации принятия решений в сфере безопасности» и подверг его жёсткой критике, заявив, что тот «снимает с себя всю ответственность и возлагает её на других».

Он назвал утверждение Гани о развале сил безопасности в последние дни падения Кабула «полной ложью» и заявил, что «руководство министерства обороны во время побега Гани принимало меры и планировало, как обеспечить безопасность Кабула. О бегстве президента узнало высшее командование вооружённых сил, что вызвало крах системы и вакуум власти в стране».

В конце письма, «чтобы почтить память мучеников и соблюдения прав жертв войны», он призвал «предать Ашрафа Гани суду».

Генерал Ализи заявил в своём выступлении в Вашингтоне 26 июня, что в период перед падением правительства, они получали сообщения от американских и афганских официальных лиц с призывом прекратить войну против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его словам, американские официальные лица заявили, что война с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нарушает соглашение в Дохе.

Ализи сказал, что скороспелые и широкомасштабные изменения Ашрафа Гани и его советника по национальной безопасности Хамдуллы Мохеба в руководстве силовых структур привели к распаду и поражению армии.