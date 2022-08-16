Лос-Анджелес, США, , 11:10 — REGNUM Актёр Генри Кавилл возобновил работу над третьим сезоном сериала «Ведьмак» после перенесённого коронавируса. Об этом 16 августа пишет Peopletalk.

Ведьмак Цитата из трейлера к сериалу Netflix «Ведьмак»

Кавилл провёл на карантине около двух недель. Сначала съёмки проекта были полностью прекращены из-за заражения актёра, однако потом команда начала работу над сценами, в которых не требовалось участие Кавилла.

ИА REGNUM напоминает, что окончание съёмок третьего сезона «Ведьмак» было запланировано на сентябрь 2022 года. Релиз новых эпизодов должен состояться не ранее 2023 года.

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