Новосибирск, 16 августа, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 17 по 19 августа местами сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса), в Купинском и Доволенском районах — чрезвычайная пожароопасность (пятого класса). Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

«С 17 по 19 августа при прояснениях в приземном слое ожидаются заморозки до 0…-1 °C», — говорится также в прогнозе.

Отметим, что 16 августа в Новосибирске во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Будет дуть северо-западный ветер 5-10 м/с. Воздух прогреется до +14…+16 °C.

При этом 17 августа общий уровень загрязнения в Новосибирске ожидается пониженный.