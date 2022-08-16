Пермь, 16 августа, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Пермском крае завершилась проверка по факту повреждения вагонов электропоезда «Ласточка» на железной дороге. Причиной происшествия стало выполнение работниками предприятия железнодорожного транспорта работ по укладке рельсошпальной решётки с нарушением габарита смежного пути, а также отсутствие взаимодействия между руководителем работ и станционным работником. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Уральская транспортная прокуратура Повреждённый вагон

В адрес руководителя машинной станции внесено представление. Двое работников понесли дисциплинарную ответственность. Виновным должностным лицам назначены штрафы. Кроме того, расследуется уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

Добавим, инцидент на железной дороге произошёл в мае 2022 года. Электропоезд, курсировавший по маршруту Пермь-2 — Левшино — Пермь-2 на перегоне Кабельная - Левшино во время движения задел машину-путеукладчика, который проводил работы по укладке рельс на соседнем железнодорожном пути. Два вагона электрички были повреждены. Ущерб оценили в 8 млн рублей.