Тбилиси, 16 августа, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Агентство по уменьшению угрозы минобороны США организовывает в Грузии учения по борьбе с распространением оружия массового поражения (ОМП). Об этом 16 августа сообщает пресс-служба Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.

President.gov.ge Грузинские солдаты

По данным пресс-службы, учения проходят военнослужащие СГБ на базах ведомства. За процессом будут наблюдать специалисты из США. Цель учений — борьба с распространением химических, биологических, радиационных и ядерных угроз.

«Тренинг беспрецедентный и проводится впервые в Грузии. Подготовленные по итогам тренинга сотрудники спецслужб внесут весомый вклад в укрепление безопасности нашей страны», — сказал на открытии учений замначальника СГБ Гига Николаишвили.

Сообщается, что учения будут проходить до 19 августа.