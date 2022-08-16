В Переславле-Залесском на выборах главы предложили фильтровать кандидатов
Переславль-Залесский, Ярославская область, 16 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Ярославской области предложили изменить порядок выборов главы городского округа Переславль-Залесский. С инициативой выступили депутаты Переславской городской думы из фракции «Единая Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Проект поступил в городскую думу. Он предлагает введение своего рода фильтра для кандидатов. Комиссия будет оценивать образование и профессиональные навыки кандидата, а также проводить его тестирование. По итогам кандидатам будут начисляться баллы. Главное новшество: участник, который наберет наименьшее количество баллов, выбывает из выборов ещё до процедуры голосования.
Ещё одно новшество — голосование должно быть открытым. Сейчас переславские депутаты выбирают главу тайно. Авторы проекта говорят, что новый порядок пойдёт на пользу депутатам.
Однако оппозиционно настроенные депутаты увидели в проекте попытку отсеять неугодных кандидатов и сделать выборы главы Переславля безальтернативными.
В попытке отмены тайного голосования Работников увидел попытку давления на депутатов. Комиссия по рассмотрению проекта состоится 18 августа.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле депутаты гордумы не смогли выбрать главу. Исполняющий обязанности главы округа Александр Тарасенков не смог получить нужное число голосов, как и его оппонент Рашид Талыбов.