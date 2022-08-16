Переславль-Залесский, Ярославская область, 16 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Ярославской области предложили изменить порядок выборов главы городского округа Переславль-Залесский. С инициативой выступили депутаты Переславской городской думы из фракции «Единая Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Переславль-Залесский

Проект поступил в городскую думу. Он предлагает введение своего рода фильтра для кандидатов. Комиссия будет оценивать образование и профессиональные навыки кандидата, а также проводить его тестирование. По итогам кандидатам будут начисляться баллы. Главное новшество: участник, который наберет наименьшее количество баллов, выбывает из выборов ещё до процедуры голосования.

«Кандидатами, прошедшими конкурсный отбор, признаются не менее двух кандидатов, набравших наибольшее количество баллов», — говорится в документе.

Ещё одно новшество — голосование должно быть открытым. Сейчас переславские депутаты выбирают главу тайно. Авторы проекта говорят, что новый порядок пойдёт на пользу депутатам.

«Внесено предложение, будет рассматриваться на комиссии. Думаю, этот проект принесет пользу, потому что голосующие депутаты будут обладать более полной информацией о кандидате», — сказала корреспонденту ИА REGNUM депутат Переславль-Залесской городской думы от «Единой России» Галина Миронова.

Однако оппозиционно настроенные депутаты увидели в проекте попытку отсеять неугодных кандидатов и сделать выборы главы Переславля безальтернативными.

«Есть ощущение, что он разработан под определенных кандидатов, — сказал депутат Переславль-Залесской городской думы Евгений Работников. — Мне непонятно распределение и начисление баллов. Проведение теста тоже кажется сомнительным. Неизвестно, компетентна ли комиссия, которая будет его создавать и проводить. За 30 минут кандидату нужно ответить на 30 вопросов, после этого нельзя даже подать апелляцию».

В попытке отмены тайного голосования Работников увидел попытку давления на депутатов. Комиссия по рассмотрению проекта состоится 18 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле депутаты гордумы не смогли выбрать главу. Исполняющий обязанности главы округа Александр Тарасенков не смог получить нужное число голосов, как и его оппонент Рашид Талыбов.