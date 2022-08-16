Ульяновск, 16 августа, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Белоруссии пройдут поисковые работы на месте героических боёв 154-й стрелковой дивизии, сформированной в Ульяновске в годы Великой Отечественной войны. В раскопках примут участие ульяновские поисковики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ульяновской области.

Иван Шилов, ИА REGNUM Военная каска

В экспедицию в Белоруссию выехали 19 участников сводного поискового отряда Ульяновской области — поисковики из Ульяновска, Чердаклинского и Тереньгульского районов. Власти отмечают, что это единственный регион России, который примет участие в поисковых работах совместно с белорусскими коллегами и личным составом 52-го отдельного специализированного батальона.

Работы будут идти в агрогородке Малевичи Гомельской области — в месте сражений 21-й армии, 154-й стрелковой дивизии, сформированной в Ульяновске в годы Великой Отечественной войны. Целью работы являются поисковые работы и увековечивание памяти защитников Отечества.

Министр молодёжного развития Ульяновской области Артём Мирошников добавляет, что в рамках экспедиции решаются государственные задачи по сохранению памяти и патриотическому воспитанию, а также укрепляется связь с Белоруссией, которая является «не просто ближайшим союзником России, а по-настоящему братским народом».

«Мы отдадим дань уважения [бойцам 154-я стрелковой дивизии] и приложим все усилия, чтобы хотя бы некоторые из них обрели имена и вернулись на свою Родину», — приводятся слова члена поискового отряда «Крутояр» Сергея Вдовина .

Он также назвал честью возможность «увидеться и пожать руки нашим братьям, коллегам по поисковому делу» из Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM , что в настоящее время в Калужской области проходит международная экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе». Её участниками стали свыше 500 поисковиков из разных регионов России и шести стран, а также военнослужащие отдельного 90-го специального поискового батальона Минобороны России.