Белорусские и ульяновские поисковики проведут совместные раскопки
Ульяновск, 16 августа, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Белоруссии пройдут поисковые работы на месте героических боёв 154-й стрелковой дивизии, сформированной в Ульяновске в годы Великой Отечественной войны. В раскопках примут участие ульяновские поисковики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ульяновской области.
В экспедицию в Белоруссию выехали 19 участников сводного поискового отряда Ульяновской области — поисковики из Ульяновска, Чердаклинского и Тереньгульского районов. Власти отмечают, что это единственный регион России, который примет участие в поисковых работах совместно с белорусскими коллегами и личным составом 52-го отдельного специализированного батальона.
Работы будут идти в агрогородке Малевичи Гомельской области — в месте сражений 21-й армии, 154-й стрелковой дивизии, сформированной в Ульяновске в годы Великой Отечественной войны. Целью работы являются поисковые работы и увековечивание памяти защитников Отечества.
Министр молодёжного развития Ульяновской области Артём Мирошников добавляет, что в рамках экспедиции решаются государственные задачи по сохранению памяти и патриотическому воспитанию, а также укрепляется связь с Белоруссией, которая является «не просто ближайшим союзником России, а по-настоящему братским народом».
Он также назвал честью возможность «увидеться и пожать руки нашим братьям, коллегам по поисковому делу» из Белоруссии.
Из Ульяновской области на фронт ушли 268 тыс. человек. Из них более 125 тыс. погибли, пропали без вести, скончались от ран и болезней. Более 170 ульяновцев стали Героями Советского Союза, около 40 — полными кавалерами ордена Славы
Как сообщало ИА REGNUM , что в настоящее время в Калужской области проходит международная экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе». Её участниками стали свыше 500 поисковиков из разных регионов России и шести стран, а также военнослужащие отдельного 90-го специального поискового батальона Минобороны России.