Красноармейский район, Челябинская область, 16 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Челябинской области менеджера кредитно-финансовой организации отдали под суд за присвоении денежных средств клиентов. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным следователей, 33-летняя обвиняемая изготовила на шестерых человек документы, необходимые для предоставления им денежного займа. При этом предоставленные им 660 тыс. рублей она в течение месяца тратила по своему усмотрению.

Теперь гражданке грозит шесть лет заключения. Её судьбу решит Красноармейский районный суд.

Добавим, вменяемое даме преступление относится к категории средней тяжести. За январь–июнь в Челябинской области их выявили 9543. По сравнению с таким же периодом 2021 года рост произошёл на 2,3%.