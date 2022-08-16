Джанкой, Крым, 16 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Участок железной дороги в районе Джанкоя в Республике Крым повреждён в результате детонации боеприпасов 16 августа. Об этом в телеграм-канале написал советник главы Крыма Олег Крючков.

Pixabay.com Железная дорога

«В результате разлета боеприпасов поврежден участок железной дороги в районе Джанкоя. Ведутся восстановительные работы. О возобновлении движения сообщим дополнительно», — написал Крючков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил, что все пассажирские поезда, следующие со стороны материка, будут останавливаться на станции Владиславовка, оттуда пассажиров будут развозить автобусами.