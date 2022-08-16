Таллин, , 11:03 — REGNUM Правительство Эстонии приняло решение демонтировать расположенный в Нарве советский военный памятник — танк Т-34 и убрать его из города. Об этом сообщила премьер-министр страны Кая Каллас на пресс-конференции, сообщил портал новостей гостелерадиовещания ERR.

Каллас признала, что решение правительства принято вопреки позиции местных властей Нарвы: «Учитывая, как быстро нарастает напряженность и неразбериха вокруг мемориалов в Нарве, мы должны действовать быстро, чтобы обеспечить общественный порядок и внутреннюю безопасность».

Свое решение Каллас аргументировала как якобы ростом напряженности вокруг памятника, так и «заинтересованностью российских спецслужб» в этом: «Одна из главных задач государства — обеспечение мира, внутреннего и внешнего. Нам нельзя дать России возможность использовать наше прошлое для того, чтобы совершенно расколоть наше общество. И поэтому эти монументы, которые используются в информационной войне, необходимо в срочном порядке удалить в интересах внутреннего мира».

Каллас добавила, что помимо Т-34 будут снесены еще шесть советских монументов на территории северо-восточной Эстонии. «Всю эту операцию мы постараемся провести достойно, спокойно, в соответствии с нормами правового государства. Сосредоточимся прежде всего на том, что у нас общее будущее», — заявила эстонский премьер.

Она заявила, что «именно поэтому сегодня утром правительство приняло решение демонтировать военные памятники бывшей иностранной державы, чтобы они не могли провоцировать в обществе еще больше ненависти и бередить старые раны».