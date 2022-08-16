Москва, , 11:04 — REGNUM Известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева будет новой ведущей передачи «Голос 60+». Об этом 16 августа сообщило РИА Новости.

Лариса Гузеева Кадр из интервью для интернет-шоу «Скажи Гордеевой»

В предстоящих выпусках шоу телеведущая заменит Дмитрия Нагиева, решившего взять творческий перерыв после многолетней работы на проекте. Гузеева, в свою очередь, призналась, что предложение о работе на «Голосе 60+» стало для неё неожиданным.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, раскрыты имена наставников в новом сезоне шоу «Голос 60+». Так, кресла наставников займут Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Александр Малинин и Игорь Корнелюк.

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