Лос-Анджелес, США, 16 августа, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Суд предъявил рэперу A$AP Rocky обвинение в нападении с применением огнестрельного оружия. Об этом 16 августа пишет TMZ.

Цитата из видеоклипа A$AP Rocky

Музыканта подозревают в стрельбе, которую он якобы открыл по своему коллеге, исполнителю Тереллу Эфрону (известен как A$AP Relli). Сторона обвинения утверждает, что артист во время ожесточённого спора направил оружие на Эфрона и выстрелил в него — по словам предполагаемой жертвы, она получила ранения, потребовавшие медицинской помощи.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2022 года A$AP Rocky арестовали в международном аэропорту Лос-Анджелеса (США) из-за обвинений в стрельбе от 6 ноября 2021 года. Однако его выпустили после внесения залога.