Волгоград, , 11:05 — REGNUM Авторство музыкальной композиции «Про Ислам» не смог установить в ходе рассмотрения административного дела Дзержинский районный суд Волгограда, уточнили 16 августа в объединённой пресс-службе судов региона.

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Исполнение композиции в Сети приписано известному коллективу. Между тем, заявили в суде, группа не имеет отношения к данной песни.

Как сообщало ИА REGNUM, суд отказался признавать композицию экстремистской по требованию прокурора.

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