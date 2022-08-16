Волгоград, 16 августа 2022, 11:05 — REGNUM Авторство музыкальной композиции «Про Ислам» не смог установить в ходе рассмотрения административного дела Дзержинский районный суд Волгограда, уточнили 16 августа в объединённой пресс-службе судов региона.
Исполнение композиции в Сети приписано известному коллективу. Между тем, заявили в суде, группа не имеет отношения к данной песни.
Как сообщало ИА REGNUM, суд отказался признавать композицию экстремистской по требованию прокурора.
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