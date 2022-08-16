Цинциннати, США, , 11:01 — REGNUM Белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала победу над представительницей Эстонии Кайей Канепи в матче первого круга турнира в Цинциннати (США). Встреча продлилась 2 часа 13 минут и завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:3.

Виктория Азаренко Christian Mesiano

Азаренко шесть раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 8 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы девять эйсов, шесть ошибок на подаче и 6 из 10 брейков.

Во втором круге Азаренко сыграет с победительницей матча Серена Уильямс (США) — Эмма Радукану (Великобритания).

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