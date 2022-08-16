Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM В Санкт-Петербурге уже восьмой день подряд обходится без дождей и сохраняется необычайно жаркая для этого времени года погода. Об этом 16 августа заявил специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Санкт-Петербург Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Погодную обстановку в Петербурге определяет северо-западная периферия обширного антициклона. В небе будет малооблачно, а температура воздуха по-прежнему будет высока.

«Температура воздуха +29…+31°, по области +26…+31°. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает Леус.

Синоптик отметил, что в среду, 17 августа, погода изменится незначительно. Жителей и гостей города на Неве также ожидает жара.

Добавим, что максимальная температура воздуха в Петербурге 15 августа составила +29,4 градуса. Это всего на 0,3 градуса ниже, чем суточный рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня, установленный в 1935 году.

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