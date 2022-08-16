Мурманск, , 11:01 — REGNUM Житель Мурманска приговорен к длительному сроку лишения свободы за незаконное хранение противотанковой гранаты, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Граната

В судебном заседании установлено, что мужчина на протяжении восьми лет хранил в межквартирном тамбуре одного из домов Мурманска, а затем в оборудованном им в песчаной насыпи на территории Кольского района тайнике взрывное устройство — промышленно изготовленную реактивную противотанковую гранату, которая была обнаружена и изъята в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Мурманской области.

Признав вину, мужчина пояснил, что приобрел взрывное устройство у иного лица и хранил его с целью последующей продажи.

Суд назначил мурманчанину наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и штрафом в размере 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в общежитии Сыктывкарского госуниверситета обнаружили схрон оружия .