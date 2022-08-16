Санкт-Петербург, 16 августа, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в июле 2022 года снизилась до 14,44% в годовом исчислении, сообщили 16 августа в Центральном банке РФ. Месяцем ранее она составляла 15,49%.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

«Замедление годовой инфляции в регионе отмечалось третий месяц подряд. При этом ее уровень по-прежнему оставался ниже, чем в целом по России (15,10% в июле)», — отмечается в сообщении регулятора.

Снижение инфляции отмечено во всех регионах Северо-Запада. В Санкт-Петербурге, который вносит наибольший вклад в инфляцию в СЗФО, годовой показатель прироста цен в июле уменьшился до 13,81% после 14,87% в июне.

Наиболее заметно годовая инфляция уменьшилась в Республике Карелия — до 15,97% после 18,01% в июне. Меньше всего инфляция снизилась в Республике Коми — с 15,10% в июне до 14,70% в июле.

Как отмечают в Банке России, «важным фактором замедления инфляции являлось расширение предложения ряда товаров на внутреннем рынке». Существенный вклад в снижение годовой инфляции в СЗФО внесло замедление роста цен на продовольственные товары, прежде всего — на овощи и фрукты.

В июле СЗФО снизились годовые темпы прироста цен по товарным группам: на продовольственные товары — с 17,11% в июне до 15,18% в июле, на непродовольственные товары — с 19,23% до 18,00%. При этом увеличился годовой темп прироста цен в сфере услуг – с 8,64% до 9,02%.