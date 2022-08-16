Калуга, 16 августа, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Ещ` 56 волонтёров из районов Калужской области отправились в Первомайск KYH, сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

Страница Владислава Шапши в социальной сети «ВКонтакте» Еще 56 волонтёров из районов Калужской области отправились в Первомайск Луганской Народной Республики

«В основном, это специалисты рабочих профессий. Они будут помогать коллегам из ЛНР разбирать разрушенные конструкции, восстанавливать жилые дома, школы, больницы. Налаживать работу систем энергоснабжения. Благоустраивать территории», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Владислав Шапша подписал в Луганске соглашение о сотрудничестве Калужской области с городом Первомайск. Калужане официально взяли шефство в восстановлении инфраструктуры Первомайска, который подвергся разрушениям во время бомбежек украинских националистов. В частности, специалисты предприятия «Калугаоблводоканал» помогли восстановить в Первомайске водоснабжение.