Москва, , 10:59 — REGNUM Российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медали на международной олимпиаде по информатике в Индонезии, сообщает министерство просвещения России.

Национальный монумент независимости в центре площади Медан Мердека. Джакарта, Индонезия

Состязания проходили в индонезийском городе Джокьякарта с 7 по 15 августа. В олимпиаде приняли участие 600 участников из 90 стран мира. Участники из России присоединились к олимпиаде дистанционно.

Лучше российских участников выступили школьники из Китая и Японии, которые завоевали по четыре золота. Кроме того, три золотые и одну серебряную медали завоевали участники из США.

Как сообщало ИА REGNUM, две команды, представляющие Индонезию, на международной олимпиаде по информатике завоевали восемь медалей, в том числе три серебряные.

Читайте также: Индонезия провела международную олимпиаду по информатике