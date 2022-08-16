Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:05 — REGNUM Нижний Тагил Свердловской области получит 830 млн рублей на покупку новых трамваев. Такое решение в ходе заседания 16 августа приняло правительство региона, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Средства направят в 2022–2023 годах в рамках программы «Чистый воздух». Предполагается, что Нижний Тагил закупит на них 12 новых трамваев. В прошлом году по этой же программе город получил 17 современных автобусов.

Отметим, Нижний Тагил входит в число 12 городов России, где реализуется федеральный проект. Замена транспорта может позволить добиться снижения выбросов и улучшения экологии в городе.