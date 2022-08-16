Чита, 16 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Краевая клиническая больница в Забайкалье получит поддержку правительства на капремонт и закупку оборудования, об этом 16 августа информирует телеграм-канал российского правительства. Сегодня стационар посетил премьер-министр Михаил Мишустин, прибывший в Читу с рабочей поездкой.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

Самое крупное многопрофильное медучреждение Забайкальского края оказывает высокотехнологичную помощь по 34 профилям пациентам даже из самых отдаленных населенных пунктов. Для этого работают 33 передвижных мобильных комплекса. Больница может принять 916 пациентов, в ней работают дневной стационар на 16 коек, поликлиника и кардиологический диспансер на 500 посещений в смену.

До 2025 года в регионе действует программа капитального ремонта медучреждений, однако по ней не успеют отремонтировать все здания, находящиеся в плохом состоянии. Губернатор Александр Осипов и сотрудники больницы обратились к Михаилу Мишустин с просьбой продлить программу до 2030 года.

«Обязательно поможем», — пообещал он.

Премьер поручил главе региона совместно с Минздравом разработать план реконструкции здания краевой больницы. Также правительство поможет региону с закупкой необходимого оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье Михаил Мишустин прибыл сегодня утром, 16 августа.

Читайте также: Глава российского правительства Михаил Мишустин прибыл в Читу