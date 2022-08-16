Ярославль, 16 августа 2022, 14:19 — REGNUM Ярославский областной суд признал незаконным постановление администрации Ярославского муниципального района о резервировании земли для строительства школы в посёлке Красный бор. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на определение судебной коллегии по административным делам.

Молоток судьи
Молоток судьи

Само по себе судебное решение выглядит удивительным, ведь речь идёт о муниципальной земле. Но ещё более удивительными выглядят события, которые привели к разбирательствам.

Посёлок Красный бор находится на границе Ярославля, район активно развивается, земля здесь стоит дорого. В 2015 году администрация Заволжского сельского поселения выделила более десяти муниципальных земельных участков в аренду гражданам, имеющим различные льготы, для индивидуального жилищного строительства сроком на 20 лет. В этом случае люди имеют право построить на участке жилой дом а потом выкупить участок без торгов по кадастровой стоимости. В 2017 году владельцы участков предоставили в администрацию документы о том, что дома построены и выкупили землю. Однако жить в этих домах льготники не стали. Они сразу перепродали землю бизнесмену М. (также получившему один из участков).

А спустя некоторое время администрация Ярославского района обратилась в прокуратуру. Которая установила, что в действительности никаких домов на участках не было.

«В ходе проверки установлено, что на спорном земельном участке отсутствуют какие-либо объекты недвижимости, технический план, предоставленный для постановки объекта на кадастровый учет в органы Росреестра, содержал заведомо ложные сведения, явившиеся основанием для регистрации права собственности на строение и дальнейшее получение земельного участка бесплатно и без проведения торгов в собственность», — описывается позиция прокуратуры в одном из судебных решений.

Технические планы на дома готовил один и тот же кадастровый инженер, и все они были одинаковыми — это строение площадью 44 квадратных метра с одинаковой кадастровой стоимостью. Все участки являлись смежными и образовывали единый массив. Интересно и то, что сразу после регистрации земельных участков «дома» якобы сносились и снимались с учёта в Росреестре. Новый собственник получал «чистый» участок, который можно было перепродать уже не по кадастровой, а коммерческой цене.

Прокуратура увидела в этом незаконную схему получения муниципальной земли в ущерб бюджету и обратилась в суд с исками в 2020 году. Она потребовала расторгнуть договоры аренды и купли-продажи и вернуть участки в муниципальную собственность. В судах интересы арендаторов представляли юристы. Арендаторы не скрывали, что получение земли координировалось одним человеком. Вот так изложена позиция в одном из судебных решений:

«Указывала, что в 2015 году ей от М. стало известно о возможности приобретения земельного участка в аренду и дальнейшем его приобретении в собственность при строительстве дома. Она подала заявление, был заключен договор аренды, к строительству не приступала около полутора лет. Затем М. предложил ей помощь в строительстве дома, поскольку у них были хорошие отношения. Также М. сказал, что он построит дом, подведёт коммуникации, попросил выдать доверенность на знакомого юриста. Затем в конце 2017 года М. ей позвонил, сообщил, что затраты на строительство дома вышли больше, чем он планировал, и ей проще рассчитаться с ним земельным участком. Она решила продать ему земельный участок за 100 000 руб. Какого-либо умысла на незаконное приобретение земельного участка у неё не было», — говорится в решении Ярославского районного суда по иску прокуратуры.

Представитель бизнесмена в суде утверждал, что «дома-призраки» существовали, но были снесены. Всего он приобрёл таким образом около 1 га земельных участков. Правда, суд пришёл к выводу, что домов всё же не было.

«Суду представлено заключение специалиста по строительно-техническому исследованию, согласно которого на земельном участке отсутствуют следы строительства и эксплуатации одноэтажного жилого дома, что выражается в том, что имеются произрастающие многолетние травы, побеги кустов и деревьев, в центре предполагаемого расположения дома и на участке растут многолетние сосны с диаметром ствола 40 см…», — говорится в решении суда.

Иски прокуратуры были удовлетворены только частично. Суд признал незаконными решения о предоставлении земли в собственность, а также сделки купли продажи между арендаторами и бизнесменом. А вот получение участков в аренду судьи посчитали законным. Суды прекратили право собственности и восстановили права аренды на землю.

В 2021 году администрация Ярославского муниципального района решила зарезервировать спорные участки для строительства школы. Власти издали постановление об этом. В этом случае землю невозможно ни оформить в собственность, ни продать.

Кстати, школа в Красном бору действительно нужна, о чём не раз говорили местные жители. Но тут в суд обратились уже арендаторы и сам бизнесмен М. Они потребовали отменить постановление администрации о резервировании. Истцы посчитали, что дело совсем не в школе, а в попытке лишить их права аренды.

«Считали, что со стороны администрации Ярославского муниципального района Ярославской области имеет место злоупотребление своими правами, поскольку в перечень резервируемых земельных участков вошли исключительно те участки, по которым судом восстановлено право аренды, а границы резервирования определены строго по границам спорных земельных участков», — изложена позиция истцов в определении коллегии Ярославского областного суда.

В иске арендаторы ссылались и на позицию представителей бизнесмена о том, что спорные земельные участки «представляют интерес для определенных лиц, которые используют инструмент судебной защиты для необоснованного ограничения прав граждан».

Первоначально районный суд встал на сторону администрации и в удовлетвореннии иска отказал. Тогда арендаторы подали апелляцию в областной суд, и тот вынес иное решение. Суд признал незаконным резервирование земли. Основание таково: строительство школ не является «исключительным случаем», когда можно изымать землю у граждан, а решение о резервировании может приниматься только в случае, если планируется изъятие земли.

Интересно, что в 2018 году, как сообщало издание ПроГород, расследовалось уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении бизнесмена. Речь шла как раз о ситуации вокруг земельных участков в Красном бору. На тот момент М. находился за границей и был задержан полицией Германии. В интернете даже был размещён видеоролик в поддержку М., где говорилось, что он подвергся «незаконному преследованию» со стороны ФСБ, был задержан и якобы дал признательные показания, после чего уехал за границу. В ролике сообщается, что предприниматель пытался получить политическое убежище в Бельгии и содержится призыв властям Германии не передавать М. России. Авторы ролика при этом ссылались на семью бизнесмена.

Чем закончилось это уголовное дело, а также попытка экстрадиции, неизвестно. В открытых источниках корреспонденту ИА REGNUM не удалось найти приговора коммерсанту. Понятно лишь, что борьба за землю на границе Ярославля продолжается.

Что же касается школы в Красном бору, то власти всё же обещают её построить. Как сообщила в телеграм-канале врио губернатора администрация Ярославского района, «в настоящее время собственником земельного участка запущена процедура межевания, после будет начат процесс по передаче данной территории в собственность Ярославского района. Идёт работа по подбору и привязке проекта школы на 1100 мест в п. Красный Бор». Судя по этому сообщению, речь идёт о другом земельном участке.