Ярославль, 16 августа, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Ярославский областной суд признал незаконным постановление администрации Ярославского муниципального района о резервировании земли для строительства школы в посёлке Красный бор. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на определение судебной коллегии по административным делам.

Молоток судьи

Само по себе судебное решение выглядит удивительным, ведь речь идёт о муниципальной земле. Но ещё более удивительными выглядят события, которые привели к разбирательствам.

Посёлок Красный бор находится на границе Ярославля, район активно развивается, земля здесь стоит дорого. В 2015 году администрация Заволжского сельского поселения выделила более десяти муниципальных земельных участков в аренду гражданам, имеющим различные льготы, для индивидуального жилищного строительства сроком на 20 лет. В этом случае люди имеют право построить на участке жилой дом а потом выкупить участок без торгов по кадастровой стоимости. В 2017 году владельцы участков предоставили в администрацию документы о том, что дома построены и выкупили землю. Однако жить в этих домах льготники не стали. Они сразу перепродали землю бизнесмену М. (также получившему один из участков).

А спустя некоторое время администрация Ярославского района обратилась в прокуратуру. Которая установила, что в действительности никаких домов на участках не было.

«В ходе проверки установлено, что на спорном земельном участке отсутствуют какие-либо объекты недвижимости, технический план, предоставленный для постановки объекта на кадастровый учет в органы Росреестра, содержал заведомо ложные сведения, явившиеся основанием для регистрации права собственности на строение и дальнейшее получение земельного участка бесплатно и без проведения торгов в собственность», — описывается позиция прокуратуры в одном из судебных решений.

Технические планы на дома готовил один и тот же кадастровый инженер, и все они были одинаковыми — это строение площадью 44 квадратных метра с одинаковой кадастровой стоимостью. Все участки являлись смежными и образовывали единый массив. Интересно и то, что сразу после регистрации земельных участков «дома» якобы сносились и снимались с учёта в Росреестре. Новый собственник получал «чистый» участок, который можно было перепродать уже не по кадастровой, а коммерческой цене.

Прокуратура увидела в этом незаконную схему получения муниципальной земли в ущерб бюджету и обратилась в суд с исками в 2020 году. Она потребовала расторгнуть договоры аренды и купли-продажи и вернуть участки в муниципальную собственность. В судах интересы арендаторов представляли юристы. Арендаторы не скрывали, что получение земли координировалось одним человеком. Вот так изложена позиция в одном из судебных решений:

«Указывала, что в 2015 году ей от М. стало известно о возможности приобретения земельного участка в аренду и дальнейшем его приобретении в собственность при строительстве дома. Она подала заявление, был заключен договор аренды, к строительству не приступала около полутора лет. Затем М. предложил ей помощь в строительстве дома, поскольку у них были хорошие отношения. Также М. сказал, что он построит дом, подведёт коммуникации, попросил выдать доверенность на знакомого юриста. Затем в конце 2017 года М. ей позвонил, сообщил, что затраты на строительство дома вышли больше, чем он планировал, и ей проще рассчитаться с ним земельным участком. Она решила продать ему земельный участок за 100 000 руб. Какого-либо умысла на незаконное приобретение земельного участка у неё не было», — говорится в решении Ярославского районного суда по иску прокуратуры.

Представитель бизнесмена в суде утверждал, что «дома-призраки» существовали, но были снесены. Всего он приобрёл таким образом около 1 га земельных участков. Правда, суд пришёл к выводу, что домов всё же не было.

«Суду представлено заключение специалиста по строительно-техническому исследованию, согласно которого на земельном участке отсутствуют следы строительства и эксплуатации одноэтажного жилого дома, что выражается в том, что имеются произрастающие многолетние травы, побеги кустов и деревьев, в центре предполагаемого расположения дома и на участке растут многолетние сосны с диаметром ствола 40 см…», — говорится в решении суда.

Иски прокуратуры были удовлетворены только частично. Суд признал незаконными решения о предоставлении земли в собственность, а также сделки купли продажи между арендаторами и бизнесменом. А вот получение участков в аренду судьи посчитали законным. Суды прекратили право собственности и восстановили права аренды на землю.

В 2021 году администрация Ярославского муниципального района решила зарезервировать спорные участки для строительства школы. Власти издали постановление об этом. В этом случае землю невозможно ни оформить в собственность, ни продать.

Кстати, школа в Красном бору действительно нужна, о чём не раз говорили местные жители. Но тут в суд обратились уже арендаторы и сам бизнесмен М. Они потребовали отменить постановление администрации о резервировании. Истцы посчитали, что дело совсем не в школе, а в попытке лишить их права аренды.

«Считали, что со стороны администрации Ярославского муниципального района Ярославской области имеет место злоупотребление своими правами, поскольку в перечень резервируемых земельных участков вошли исключительно те участки, по которым судом восстановлено право аренды, а границы резервирования определены строго по границам спорных земельных участков», — изложена позиция истцов в определении коллегии Ярославского областного суда.

В иске арендаторы ссылались и на позицию представителей бизнесмена о том, что спорные земельные участки «представляют интерес для определенных лиц, которые используют инструмент судебной защиты для необоснованного ограничения прав граждан».

Первоначально районный суд встал на сторону администрации и в удовлетвореннии иска отказал. Тогда арендаторы подали апелляцию в областной суд, и тот вынес иное решение. Суд признал незаконным резервирование земли. Основание таково: строительство школ не является «исключительным случаем», когда можно изымать землю у граждан, а решение о резервировании может приниматься только в случае, если планируется изъятие земли.

Интересно, что в 2020 году, как сообщало издание ПроГород, расследовалось уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении бизнесмена. Речь шла как раз о ситуации вокруг земельных участков в Красном бору. На тот момент М. находился за границей и был задержан полицией Германии. В интернете даже был размещён видеоролик в поддержку М., где говорилось, что он подвергся «незаконному преследованию» со стороны ФСБ, был задержан и якобы дал признательные показания, после чего уехал за границу. В ролике сообщается, что предприниматель пытался получить политическое убежище в Бельгии и содержится призыв властям Германии не передавать М. России. Авторы ролика при этом ссылались на семью бизнесмена.

Чем закончилось это уголовное дело, а также попытка экстрадиции, неизвестно. В открытых источниках корреспонденту ИА REGNUM не удалось найти приговора коммерсанту. Понятно лишь, что борьба за землю на границе Ярославля продолжается.

Что же касается школы в Красном бору, то власти всё же обещают её построить. Как сообщила в телеграм-канале врио губернатора администрация Ярославского района, «в настоящее время собственником земельного участка запущена процедура межевания, после будет начат процесс по передаче данной территории в собственность Ярославского района. Идёт работа по подбору и привязке проекта школы на 1100 мест в п. Красный Бор». Судя по этому сообщению, речь идёт о другом земельном участке.