Пермь, 16 августа, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Пермском крае выросла заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом, сообщает 16 августа Управление Роспотребнадзора по региону.

WWalas Клещ

С начала сезона клещевой активности в 2022 году зафиксировано 126 случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом, 42 случая заражения клещевым вирусным энцефалитом. Неделей ранее (на 8 августа) числилось 113 заражений иксодовым клещевым боррелиозом и 40 — клещевым вирусным энцефалитом.

С 8 по 14 августа в регионе от укусов клещей пострадали 143 человека. Среди них 21 — это ребёнок.

Стоит отметить, ежегодно показатели заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом и болезнью Лайма в Пермском крае превышают российские показатели.