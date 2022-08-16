Одинцово, Московская область, , 10:54 — REGNUM У Москвы нет планов применять на Украине тактическое ядерное или химическое оружие, заявил 16 августа министр обороны России Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

«С военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия на Украине для достижения поставленных целей. Главное назначение российских ядерных вооружений — это сдерживание ядерного нападения», — заявил министр на международной конференции по безопасности.

Он добавил, что использование такого оружия ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы делегации России Андрей Белоусов в ходе Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН заявил, что страны НАТО в скором времени могут уже начать оправдывать применение ядерного оружия.

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