Одинцово, Московская область, 16 августа 2022, 10:54 — REGNUM У Москвы нет планов применять на Украине тактическое ядерное или химическое оружие, заявил 16 августа министр обороны России Сергей Шойгу.
Он добавил, что использование такого оружия ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы делегации России Андрей Белоусов в ходе Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН заявил, что страны НАТО в скором времени могут уже начать оправдывать применение ядерного оружия.
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