Лондон, , 10:52 — REGNUM Экономика России сократилась во втором квартале 2022 года, и экономисты расходятся во мнениях относительно того, сможет ли она в долгосрочной перспективе выдержать натиск международных санкций, сообщает 16 августа CNBC.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«В последние месяц-два появились признаки стабилизации во многих секторах, но мы не ожидаем, что спад закончится раньше второго квартала 2023 года, и считаем, что после этого экономика в лучшем случае будет стагнировать», — сказал старший экономист по развивающимся рынкам в аналитической компании Capital Economics Лиам Пич.

По его словам, непосредственное воздействие санкций было смягчено быстрыми действиями ЦБ РФ по введению мер контроля за движением капитала и резкому повышению процентных ставок. Эти меры стабилизировали внутренние рынки, и рубль даже стал одной из наиболее динамично развивающихся валют в мире в 2022 году.

Впоследствии меры налогово-бюджетного стимулирования и существенное снижение процентных ставок также сумели приглушить краткосрочное воздействие санкций.

«Спад мог бы быть гораздо более глубоким, но центральный банк принял срочные меры, чтобы предотвратить разрастание финансового кризиса. Кроме того, похоже, что устойчивость российского энергетического сектора смягчила воздействие западных санкций», — добавил Пич.

Однако многие экономисты считают, что долгосрочный ущерб для российской экономики будет гораздо значительнее, поскольку отток бизнеса наряду с отсутствием доступа к важнейшим технологиям постепенно сокращает экономическую активность.

«Третий квартал, вероятно, будет еще одним слабым кварталом, хотя и покажет меньшее сокращение, чем второй. Спад в розничных продажах и производстве уменьшился, инфляция снизилась, а денежно-кредитные условия смягчились, — сказал Пич. — Несмотря на это, перед экономикой по-прежнему стоят серьезные препятствия, включая ограниченный доступ к западным технологиям и предлагаемый запрет на страхование для транспортировки российской нефти, что, по нашему мнению, приведет к падению производства на 10% в следующем году».

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