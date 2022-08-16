Зейский район, Амурская область, , 10:57 — REGNUM В Амурской области завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении заместителя председатели старательской артели. Мужчину обвиняют в нарушении требований охраны труда, которые повлекли гибель троих рабочих, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе следственного управления СК РФ по Приамурью.

Знак запрета — тонкий лёд Андрей Алексеев

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Мужчины не смогли выбраться из автомобиля. Люди погибли реке Большой Минжак 19 апреля из-за того, что автомобиль, на котором они ехали, провалился под лёд. Тело одного из работников артели до сих пор не нашли. Следствие выяснило, что сотрудника, который был за рулём, не ознакомили с маршрутом следования машины. Кроме того, отправляя людей в рейс, обвиняемый не убедился, что движение на транспорте по льду безопасно и открыто для большегрузов.

Заместитель руководителя артели признал свою вину. Обвинительное заключение по возбуждённому в отношении него дело утверждено и будет передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в день, когда произошло ЧП, движение по льду реки уже было запрещено. Машина ехала на старательский участок «Кинляндяк». Погибшим мужчинам было 59, 40 и 38 лет.