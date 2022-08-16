Лобня, Московская область, , 10:52 — REGNUM В подмосковной Лобне уволили воспитательницу детского сада, которая применила физическую силу в отношении ребенка. Об этом 16 августа сообщает АГН «Москва» со ссылкой на прокуратуру Московской области.

Видеозапись, на которой был запечатлён инцидент ранее была опубликована в сети интернет. Как позже удалось установить, насилие было совершено в отношении четырёхлетней девочки.

«В ходе проверки установлено, что воспитатель была принята на должность в нарушение требований федерального законодательства. В связи с этим прокуратура города в адрес управления образования администрации городского округа Лобня внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Белоусов Калужской области четырёхлетняя девочка выпала из окна второго этажа детского сада.

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