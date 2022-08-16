Сеул, 16 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 56 человек. Об этом 16 августа сообщает MoneyS со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 16 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 096 088 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,9%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 43 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 659 394 человека. Уровень полной вакцинации составил 87%.

«Бустерную» дозу получили 218 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 513 284 человека.

Четвертую дозу вакцины получили 1949 человек. В общей сложности четвертую дозу вакцины получили 6 606 077 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 84 128 случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до21 502 164.

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