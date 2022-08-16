Симферополь, 16 августа 2022, 10:50 — REGNUM Все пассажирские поезда, которые следуют с материка на Крымский полуостров, будут останавливаться на станции Владиславовка. Об этом написал 16 августа в соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Уточним, что Владиславовка является узловой станцией на линии Джанкой — Феодосия.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 16 августа в Джанкойском районе Крыма произошла детонация боеприпасов на площадке хранения одной из воинских частей. Из соседних сёл эвакуировали около двух тысяч человек, есть двое пострадавших. Причины ЧП выясняются.