Москва, 16 августа, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Обещания коллективного Запада на тему обеспечения безопасности на территории Европы являются лицемерием. Об этом 16 августа заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

Как указал глава Российского государства, на сегодняшний день коллективный Запад целенаправленным образом разваливает систему безопасности в Европе, создавая новые альянсы, продвигая на восток НАТО и увеличивая свою военную инфраструктуру, в числе чего ведёт размещение системы противоракетной обороны и повышает ударную мощность наступательных сил.

«На словах это лицемерно объявляется необходимостью укрепления безопасности в Европе, однако на деле происходит как раз обратное», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация Вооружённых сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины была начата в полном соответствии с уставом ООН.