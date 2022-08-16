Белгород, 16 августа 2022, 10:52 — REGNUM Куратор группы переподготовки помощников машинистов Белгородского подразделения Юго-Восточного учебного центра профессиональных квалификаций РЖД попался на взятках, сообщила 16 августа корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.
Сотрудник структурного подразделения за деньги принимал итоговую аттестацию. Оперативники установили, что он получил взятки от 22 помощников машинистов, подобные «экзамены» создавали угрозы безопасности движения железнодорожного транспорта.
Суд согласился с доводами следствия, признал куратора виновным в мелком взяточничестве и назначил ему наказание в виде штрафа. Приговор вступил в законную силу.